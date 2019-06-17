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Глава Казахстана поручил обновить соцполитику правительства

Токаев принял премьер-министра Мамина.

Фото : Акорда17 июня 2019, 20:40

17 июня Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован о принятых Правительством мерах по решению актуальных социальных вопросов и исполнении ранее данных поручений.

Президент Казахстана поручил премьер-министру в срочном порядке подготовить пакет мер по обновлению социальной политики Правительства.

- Эта политика должна быть эффективной с точки зрения повышения уровня жизни населения, поэтому должна носить выверенный адресный характер, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений.


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