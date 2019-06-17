Псевдолекари в Казахстане обещают излечить онкобольных

Ни одного доказательства эффективности у них нет.

"Излечим рак недорого" - подобные сообщения стали все чаще появляться в интернете и на досках объявлений. Продавцы обещают предоставить все документы, но оказывается, что у них нет никаких официальных подтверждений эффективности товара при лечении онкологии, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

"Рак излечим! 50 лет создавали препарат, испытывали в Германии, а теперь он у нас! И всего за 78 тысяч тенге! " Все это - не более чем рекламные слоганы, которые теперь часто можно встретить на автобусных остановках и в соцсетях. Те, кому поставлен страшный диагноз - онкология, обычно хватаются за любую соломинку в надежде на излечение. Некоторые готовы поверить и докторам и шарлатанам, обещающим чудо.

Балкен Искакова - пациентка онкодиспансера:

- Пять месяцев, как я прохожу лечение. В начале февраля было операция. С тех пор я прошла уже пять курсов химиотерапии. Я надеюсь, что лечение принесет хорошие результаты. Потому что сейчас наша медицина пользуется современными методами лечения - химиотерапия. Очень много хороших результатов. Поэтому мы надеемся, что пройдем испытание.

Сейчас на диспансерном наблюдении в Казахстане более 180 тысяч человек с диагнозом онкология. Из них почти 13 тысяч – это только зарегистрированные в прошлом году пациентки с раком шейки матки. И этот вид опухолевых заболеваний лишь четвертый по распространенности в Казахстане. На 1 месте – рак груди, потом рак легкого и на 3 месте – рак желудка.

Ербол Жаппаров - заведующий диспансерным отделением онкоцентра:

- На сегодняшний день бытует мнение, что есть какие-то альтернативные методы лечения онкологических заболеваний. Но, к сожалению, это все на основе слухов пациентов к пациенту. Но на деле, как говорится, в нашей практике мы не видели еще ни одного пациента, который излечился от рака нетрадиционным методом лечения. Наоборот, к сожалению, они теряют драгоценное время, которое пациент мог потратить на лечение, которое обосновано.

Распространителей якобы чудодейственного препарата гневные комментарии в соцсетях совсем не остановили. И при личной встрече они продолжали говорить о том, что их бальзам именно лечит от раковых заболеваний. Не поддерживает организм, не питает его витаминами, а лечит.

- Это бальзам. От хронических болезней. А это от онкологии. Тут 80%, а там 30%. - Это концентрат? -Да, был разработан 50 лет назад учеными. - Он же маленький. - 1 впрыск на 5 литров. Если болеете сильно. А так на 10 литров 1 впрыск. - 53 раза можно разбавить.

Распространяемый таким образом бальзам не зарегистрирован в Казахстане как лекарство, он даже не является биологически активной добавкой. А компания, которая его продает, имеет право только на розничную торговлю через сетевой маркетинг.

В этой формулировке нет ни слова про лечение или лекарства. В то же время любая фармкомпания или даже просто аптека обязаны иметь специальную гослицензию. На официальном сайте этой компании есть лицензия. Но о регистрации только одного из их товаров – воды – природной, минеральной воды. А что касается якобы чудодейственных бальзамов, то тут только отзывы и рекламные тексты. Но нет ни одного официального подтверждения, документа или заключения той лаборатории из Германии, которая, как заверяют распространители, провела исследования на онкобольных.

- Вообще, это что за лекарства? - Ксантоны. Почитай в интернете, что такое ксантоны. Они убивают. Мангустин фрукт. Внутри мангустина взяли 40 ксантонов. Всего там 88. 1 ксантон заменяет 17 химиотерапий, которые в онкологии.

Либо распространители этого бальзама лгут, что он лечит от рака, либо распространяют лекарство, которое по каким-то своим меркантильным причинам не захотели зарегистрировать как положено – предоставив все клинические исследования. В обоих вариантах – это преступление. В первом - против людей, во втором – против государства.

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