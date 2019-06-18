Бахыт Султанов высказался о своем новом назначении

Экс-аким столицы заявил, что работать вполсилы не умеет.

Бывший аким столицы Казахстана Бахыт Султанов прокомментировал свое новое назначение, передает Zakon.kz.

17 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ о назначении бывшего акима Нур-Султана министром торговли и интеграции - главой нового ведомства, которое было реорганизовано другим указом. Ранее его кандидатура была согласована Мажилисом.

"Сегодня Президент принял решение о дальнейшем совершенствовании системы госуправления. Созданы два новых органа, одним из которых - министерством торговли и интеграции - с согласия депутатов Парламента поручено руководить мне. Буду прилагать максимум усилий, чтобы оправдать возложенное на меня руководством страны доверие. Впрочем, работать вполсилы ни я, ни кто либо из моих коллег по Кабмину не умеем..."

Султанов Бахыт Турлыханович родился в 1971 году. Окончил Казахский национальный технический университет (инженер-электрик, специальность "Робототехнические комплексы и системы"), Казахскую государственную академию управления (специальность "Бизнес и менеджмент").

Трудовой стаж:

· Ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан (1994);

· Начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента по государственным закупкам, заместитель директора Департамента Казначейства, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента государственного бюджета Министерства финансов РК(1995-2002);

· Директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2002-06.2003);

· Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (06.2003-02.2006);

· Председатель Агентства по статистике Республики Казахстан (02.2006-01.2007);

· Вице-министр финансов Республики Казахстан (01.2007-10.08.2007);

· Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (10.08.2007-12.03.2010);

· Помощник Президента Республики Казахстан (13.03.2010-01.2012);

· Заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан (01.2012-11.2013);

· Заместитель премьер-министра Республики Казахстан - министр финансов Республики Казахстан (06.11.2013-06.08.2014); переназначен - с 04.04.2014);

· Министр финансов Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015, переназначен - с 13.09.2016-09.2018);

· Аким города Астаны (Нур-Султана) (11.09.2018-06.2019)

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