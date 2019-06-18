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Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера

Больше всего жалоб поступило на проблемы с доставкой и получением сообщений (79%) и соединением (18%).

Фото : Pixabay18 июня 2019, 06:43

Пользователи WhatsApp в ряде стран мира сообщают о проблемах в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, передает РИА Новости.

По данным портала, больше всего жалоб поступило на проблемы с доставкой и получением сообщений (79%) и соединением (18%).

О проблемах с работой WhatsApp в частности сообщают жители Европы (Испании, Великобритании, Германии и Италии), а также Латинской Америки (Бразилия, Перу, Колумбия и Мексика).


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