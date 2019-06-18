На платных дорогах Казахстана вводится дифференцированный тариф на проезд

Оплата наличными исключительно для легковых автомобилей будет в 2 раза дороже предварительной оплаты.

С 19 июня 2019 года на всех платных дорогах вводится дифференцированный тариф на проезд, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚазАвтоЖол".

По информации ведомства, это сделано с целью организации ускоренного проезда, экономии времени, а также предотвращения скопления транспортных средств и увеличения пропускной способности на пунктах взимания платы.

- В соответствии с приказами министра по инвестициям и развитию РК №№902,903,904 от 24.12.18 г., приказом министра индустрии и инфраструктурного развития №331 от 27 мая 2019 г. вводится дифференцированный тариф на проезд, - говорится в сообщении.

Напоминаем: оплата наличными исключительно для легковых автомобилей будет в 2 раза дороже предварительной оплаты. Ставки платы для грузовых транспортных средств остаются без изменений.

Участки:

• Нур-Султан – Щучинск (в одном направлении: наличными – 400 тг., предоплата "онлайн" - 200 тг.)

· Нур-Султан – Темиртау (в одном направлении: наличными – 400 тг., предоплата "онлайн" - 200 тг.)

• Алматы – Капшыгай (в одном направлении: наличными – 200 тг., предоплата "онлайн" - 100 тг.)

• Алматы – Хоргос (в одном направлении: наличными – 600 тг., предоплата "онлайн" - 300 тг.)

Как оплатить:

• Payway.kz

• Интернет-банкинг: Kaspi bank, Halyk bank, Сбербанк, Eurazian Bank, Capital Bank, АТФ Банк

• Терминалы: QIWI, Касса 24, CyberPlat, Tenge

• Электронный кошелек Касса 24, QIWI, Wooppay, Salempay

• С баланса телефона (Beeline *505#; Beeline, Activ, Kcell SMS на 5505 в формате "сумма" слово "проезд" "гос.номер авто")

• Приложение KazDriver

• Заключение договора для юр.лиц

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