Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара

Власти Бразилии требуют с Неймара около 17,5 млн долларов.

Суд в Бразилии арестовал 36 объектов недвижимости футболиста французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара по делу о неуплате налогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Folha de Sao Paulo.

Отмечается, что речь, в частности, идет о двух особняках в Сан-Паулу, общая площадь которых составляет 3000 квадратных метров. Эти дома Неймар приобрел в 2011 году за 10 миллионов долларов, которые он получил в качестве аванса перед переходом в испанскую "Барселону". Другие объекты принадлежат Неймару, его семье или компаниям. Сообщается, что арестованные объекты недвижимости не могут быть проданы, но Неймар может продолжать пользоваться ими.

Ранее сообщалось, что власти Бразилии требуют с Неймара 69 миллионов реалов (около 17,5 млн долларов) по делу о неуплате налогов, защита футболиста хотела снизить сумму до 11,5 млн реалов (около 2,9 млн долларов). Неймар в 2015 году был оштрафован на 188 миллионов бразильских реалов (сейчас — около 47,7 млн долларов) за уклонение от уплаты налогов при переходе из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году.

Неймар да Силва Сантос Жуниор или же просто Неймар - бразильский футболист, нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен". Олимпийский чемпион 2016 года.

Летом 2013 года бразилец стал игроком испанской "Барселоны", которая заплатила за трансфер нападающего 57 млн евро. В сезоне 2014/2015 года вместе с клубом сделал "золотой xет-трик", выиграв чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА.

В августе 2017 года Неймар перешел из Барселоны в Пари Сен-Жермен за 222 млн евро, что сделало его самым дорогим футболистом в мире. Во Франции Неймар выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Кубок Лиги и был признан игроком года чемпионата Франции.

Неймар представлял Бразилию на международной арене, начиная со сборной до 17 лет и завершая первой командой страны. 10 августа 2010 года, в возрасте 18 лет, он дебютировал за "селесао" в товарищеской встрече против сборной США (2:0). В этом же матче забил свой первый гол за "пентакампеонов". В июне 2013 года стал лучшим футболистом Кубка конфедераций, который он выиграл в составе сборной. На счету форварда 4 гола и 2 голевые передачи. Признавался лучшим игроком своей команды в четырех из пяти игр на турнире. На чемпионате мира 2014 года забил 4 мяча, однако из-за травмы, полученной в 1/4 финала против сборной Колумбии, не смог продолжить свои выступления. Тем не менее по итогам турнира стал обладателем бронзовой бутсы лучшему бомбардиру чемпионата.

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