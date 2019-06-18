Директор "Алматыжоллаборатория" осужден к штрафу в 40 млн тенге

Также он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

Фото : newsroom.kh.ua

Антикоррупционной службой Алматинской области окончено досудебное расследование в отношении директора РГУ "Алматыжоллаборатория" Кенжеғұл, передает Zakon.kz. - Кенжеғұл в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года получал от директора ТОО "Казахдорстрой" Дощанова взятки на общую сумму 2 млн тенге за согласование изменения материалов при строительстве дорог на более дешевые, а также незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. 12 июня приговором Талдыкорганского городского суда Кенжеғұл осужден к штрафу в размере 40 млн тенге.Этим же судом взяткодатель Дощанов осужден штрафу в размере 30 млн тенге, - говорится в сообщении Антикоррупционной службы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. - Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении одного года со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы, - отмечается в сообщении.

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