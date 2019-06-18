Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Директор "Алматыжоллаборатория" осужден к штрафу в 40 млн тенге

Также он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

Фото : newsroom.kh.ua18 июня 2019, 10:41

Антикоррупционной службой Алматинской области окончено досудебное расследование в отношении директора РГУ "Алматыжоллаборатория" Кенжеғұл, передает Zakon.kz.

- Кенжеғұл в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года получал от директора ТОО "Казахдорстрой" Дощанова взятки на общую сумму 2 млн тенге за согласование изменения материалов при строительстве дорог на более дешевые, а также незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. 12 июня приговором Талдыкорганского городского суда Кенжеғұл осужден к штрафу в размере 40 млн тенге.Этим же судом взяткодатель Дощанов осужден штрафу в размере 30 млн тенге, - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

- Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении одного года со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы, - отмечается в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты