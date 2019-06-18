На новое Минторговли не потребуется дополнительных расходов и сотрудников

Речь идет о перераспределении функций от других ведомств и, соответственно, средств и сотрудников.

В кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК Алихан Смаилов объяснил создание нового министерства торговли и интеграции, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава финансового ведомства рассказал, что новому министерству торговли и интеграции перейдет часть функций министерства нацэкономики в части внутренней и внешней торговли, продвижения торговли, функции комитета по техрегулированию от министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также функция по координации продвижения экспорта из министерства иностранных дел.

- Речь идет о том, что мы должны усилить политику продвижения наших казахстанских товаров на зарубежных рынках, повысить эффективность защиты внутреннего рынка от некачественных импортных товаров. Поэтому речь идет о том, что усиливается наша торговая политика, а также политика, направленная на дальнейшую интеграцию казахстанской экономики в мировую экономику, - пояснил Смаилов.

Он добавил, что в настоящее время на мировой арене усиливается торгово-протекционистская война между государствами.

- В регионе мы тоже наблюдаем, что некоторые соседние страны вводят меры по, скажем, снижению таможенных пошлин на некоторые товары, на сырье для перерабатывающих своих производств, что делает их продукцию более конкурентоспособной. То есть мы видим, что идет борьба за рынки сбытов. Эта борьба усиливается, и на данном этапе было принято решение, что нужно также усилить нашу политику в этой сфере. Поэтому было создано данное министерство, - уточнил министр.

Также он прокомментировал вопрос по поводу штата и расходов нового министерства.

- Насколько я понимаю, численность штата не планируется увеличивать, поскольку речь о перераспределении функций. Все в пределах лимита, выделенного существующим министерствам. Речь о перераспределении функций и, соответственно, средств и сотрудников, - заключил министр финансов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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