Актоты Раимкулова: Работаем в штатном режиме

На сегодня минкультспорта готовится к совместному заседанию палат парламента.

Новый министр культуры и спорта Актоты Раимкулова прокомментировала свое назначение, передает корреспондент Zakon.kz.

- Министерство работает в штатном режиме. Будем продолжать реализовывать те задачи, которые поставил перед нами Елбасы, правительством, главой государства. Это ежедневная работа. Впереди, как вы знаете, планируется совместное заседание палат парламента, правительства, готовимся к отчету перед населением. Есть также поставленные главой государства цели и задачи, поэтому будем работать в этом направлении, - сказала в кулуарах правительства Раимкулова.

17 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра культуры и спорта. Новым министром была назначена Актоты Раимкулова.

Ранее ее кандидатура была согласована в Мажилисе Арыстанбек Мухамедиулы указом Касым-Жомарта Токаева освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял министерство с августа 2014 года.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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