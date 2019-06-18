В Караганде торжественно открыли мемориальную доску памяти полковника милиции

На заслуженный отдых Досбек Копбайулы ушел в 1994 году.

18 июня в Караганде в доме №3 микрорайона Степной-3, где жил полковник милиции, прошло торжественное открытие мемориальной доски с участием руководства Департамента полиции Карагандинской области, представители акимата, членов семьи Адамбековых, ветеранов ОВД, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Почетное право открытия мемориальной доски памяти Адамбек Досбека Копбайулы предоставили начальнику ДП Карагандинской области полковнику полиции Файзуллину Ерлану Жумасейтовичу и акиму города Караганды Аубакирову Нурлану Ерикбаевичу.

- Сегодня для всех сотрудников полиции Караганды знаменательная дата. Мы отдаем дань памяти заслуженному ветерану органов внутренних дел, афганской войны и открываем мемориальную доску полковнику милиции Адамбек Досбеку Копбайулы, - отметил начальник ДП области Ерлан Файзуллин.

Свою трудовую деятельность Досбек Копбайулы начал с 15 лет. Отслужив в рядах Советской армии, в 1962 году поступил на службу в органы внутренних дел. Начав с должности простого милиционера, прошел большой трудовой путь, добившись многих почестей и званий, в общей сложности отдав любимому делу более 32 лет.

Профессионализм и практический опыт Досбека Копбайулы высоко оценены руководством МВД, о чем свидетельствуют его назначения на должности заместителя начальника УВД Жезказганской, Мангышлакской и Гурьевской областей, начальника ОВД г.Сарани и УВД г.Караганды, а также награды - медали "За безупречную службу", "За отличную службу в МВД", "Ветеран труда", знак "Отличник милиции".

Особый этап его служебной деятельности - это советник министра внутренних дел СССР при МВД Афганистана. За время службы в Афганистане удостоен ордена "Звезда", медалей "От благодарного афганского народа" и "Воин-интернационалист".

На заслуженный отдых Досбек Копбайулы ушел в 1994 году с должности доцента кафедры Высших академических курсов при Карагандинской Высшей школе МВД СССР.

В 2011 году после продолжительной болезни Досбек Копбайулы ушел из жизни. Несмотря на то, что его нет рядом с нами, память о нем жива, а наш долг хранить ее вечно!

Слова благодарности выразили от имени родственников брат Досбека Копбаевича - Адамбеков Ермекбай Копбаевич и внук Адамбеков Рустам.

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