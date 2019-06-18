Казахстанские клубы попали в число сеяных перед жеребьевкой еврокубков

Алматинский "Кайрат", костанайский "Тобол", "Ордабасы" из Шымкента и столичная "Астана" стартуют в еврокубках.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка нового сезона главных европейских клубных турниров- Лиги Европы и Лиги чемпионов. Своих соперников узнают все 4 участника этих турниров из Казахстана, передает Zakon.kz.

В Лиге Европы стартуют три казахстанских клуба - алматинский "Кайрат", костанайский "Тобол" и "Ордабасы" из Шымкента. Все они начнут свой путь со второго квалификационного раунда.

Во время жеребьевки все они будут в числе сеянных команд, а потому соперники у них будут из числа несеянных команд. Это зависит от коэффициентов клубов, которые представляют собой либо сумму баллов за последние пять лет, либо коэффициент ассоциации за этот же период - в зависимости от того, какой показатель выше (согласно новой системе, введенной перед сезоном 2018/19).

УЕФА заранее разделил клубы на группы, чтобы облегчить процесс жеребьевки. Таким образом, круг возможных соперников у каждого из казахстанских клубов сокращен до 5.

"Кайрат": "Теута" (Албания), "Широки Бриег" (Босния), "ДАК 1904" (Словакия), "Кауно Жальгирис" (Литва), победитель "Ла Фиорита" (Сан-Марино) / "Энгордань" (Андорра);

"Тобол": "Милсами" (Молдова), "Мура" (Словения), "Дебрецен" (Венгрия), "Бананц" (Армения), "Женесс" (Люксембург);

"Ордабасы": "Флора" (Эстония), "Торпедо" (Кутаиси, Грузия), "Титоград" (Черногория), "Гзира Юнайтед" (Мальта), победитель "Сант-Хулия" (Андорра) / "Европа" (Гибралтар).

Жеребьевка стартует в 19:30 по времени столицы Казахстана, прямая трансляция и подробности о правилах жеребьевки здесь.

В этой стадии в борьбу вступают 94 европейских клуба.

Что касается Лиги чемпионов, то столичная "Астана" также узнает своего соперника по первому отборочному раунду. Чемпион страны попал в число сеяных команд, поэтому его соперником на старте Лиги чемпионов будет один из 5 клубов-чемпионов своих стран: Судува" (Литва), "ЧФР- Клуж" (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия), "Нымме Калью" (Эстония), "Арарат" (Aрмения). К слову, с первого отборочного раунда в Лиге чемпионов стартует 32 команды.

Жеребьевка начнется в 18:00 по времени столицы Казахстана, трансляция и правила здесь.

Альберт Ахметов

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