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30 тонн мусора накопила в своей квартире жительница Атырау

Мусор вывозили КамАЗами.

Фото : пресс-служба акима Атырау18 июня 2019, 14:20

Свыше 30 тонн мусора вывезли коммунальные службы из квартиры жительницы Атырау, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Соседи женщины пожаловались в Tеlegram-канал акимата Атырауской области на скопление крыс в квартире. Как рассказали жители дома по ул.Дружбы 8, мусор в квартире копился на протяжении 20 лет. Женщина живет одна, нигде не работает, каких-либо средств к существованию не имеет. Около двух лет назад соседи начали замечать в своих квартирах больших крыс. Источником размножения вредителей и переносчиков инфекций явилась как раз-таки квартира №4, в которой и живет 60-летняя женщина.

- В квартире имеется две комнаты, обе они завалены мусором, который она носит домой с близлежащей помойки. За два десятка лет отходы уже начали гнить. В квартире развелись крысы, которые сутками бегают по нашим квартирам и пугают детей, - рассказала жительница дома Александра Пак.

В тот же день после обращения Tеlegram-канал по поручению акима Атырау была создана рабочая комиссия, которую возглавил заместитель акима Жумабек Каражанов. Члены рабочей группы выехали на место и ознакомились с ситуацией.

- Оказалось, что гражданка Н., 1959 года рождения, не имеет удостоверения личности, лишь паспорт советского образца, и по сегодняшний день не получает пенсию по возрасту. По указанию руководителя рабочей группы сотрудниками местной полиции женщина была размещена в Центр социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там специалисты окажут ей медицинскую и психологическую помощь, восстановят все необходимые документы и займутся оформлением пенсии, затем она сможет вернуться домой, - рассказала руководитель городского отдела координации занятости социальных программ Нурлы Хабиева.

Санитарной очисткой квартиры женщины в течение двух дней занимались 10 сотрудников ТОО "Спецавтобаза". В итоге рабочие вывезли свыше 30 тонн мусора. Для этих целей было использовано три КамАЗа. Дератизацией жилого помещения займутся специалисты городского отдела ЖКХ, которые потравят в квартире всех вредителей.


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