Токаев поручил новому акиму столицы изучить вопросы LRT
Поручил акиму Нур-Султана Кульгинову активизировать работу по социально-экономическому обустройству столицы - Президент.
Фото : twitter.com/TokayevKZ18 июня 2019, 14:40
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает Zakon.kz.
Глава государства поручил градоначальнику изучить ситуацию вокруг строительства LRT.
- Поручил акиму Нур-Султана А. Кульгинову активизировать работу по социально-экономическому обустройству столицы. Следует более предметно изучить ситуацию вокруг строительства LRT, - написал в своем твиттере Токаев.
Поручил акиму Нур-Султана А.Кульгинову активизировать работу по социально-экономическому обустройству столицы. Следует более предметно изучить ситуацию вокруг строительства LRT. pic.twitter.com/JcObkjXJsa— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 18 июня 2019 г.
13 июня Алтай Кульгинов был назначен акимом столицы.
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