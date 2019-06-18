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Токаев поручил новому акиму столицы изучить вопросы LRT

Поручил акиму Нур-Султана Кульгинову активизировать работу по социально-экономическому обустройству столицы - Президент.

Фото : twitter.com/TokayevKZ18 июня 2019, 14:40

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает Zakon.kz.

Глава государства поручил градоначальнику изучить ситуацию вокруг строительства LRT.

- Поручил акиму Нур-Султана А. Кульгинову активизировать работу по социально-экономическому обустройству столицы. Следует более предметно изучить ситуацию вокруг строительства LRT, - написал в своем твиттере Токаев.

13 июня Алтай Кульгинов был назначен акимом столицы.


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