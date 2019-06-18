Токаев поручил новому акиму столицы изучить вопросы LRT

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает Zakon.kz.

Глава государства поручил градоначальнику изучить ситуацию вокруг строительства LRT.

Поручил акиму Нур-Султана А.Кульгинову активизировать работу по социально-экономическому обустройству столицы. Следует более предметно изучить ситуацию вокруг строительства LRT. pic.twitter.com/JcObkjXJsa