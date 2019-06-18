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Мишель Платини задержан во Франции по подозрению в коррупции

По этому же делу допросили бывшего главу МВД Франции.

Фото : Комсомольская правда18 июня 2019, 15:10

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали во Франции по подозрению в коррупции, передает Ruposters со ссылкой на французское издание Mediapart.

Платини задержан 18 июня в рамках расследования дела о выборе страны - хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

По этому же делу допросили бывшего главу МВД Франции Клода Геана, который был ближайшим соратником экс-президента Николя Саркози. В настоящее время Геан находится в статусе "свободного подозреваемого".

В декабре 2010 года Катар выбрали местом проведения чемпионата мира 2022 года. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Тем не менее расследование Международной федерации футбола факты подкупа не выявило.

В 2015 году Платини вместе с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером отстранили от футбола за перевод последним 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счет главы УЕФА. Французский функционер возглавлял УЕФА с января 2007 года по сентябрь 2016 года.

В ходе строительства спортивных и инфраструктурных объектов к чемпионату в Катаре погибает приблизительно по 12 рабочих каждую неделю.


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