Мишель Платини задержан во Франции по подозрению в коррупции

По этому же делу допросили бывшего главу МВД Франции.

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали во Франции по подозрению в коррупции, передает Ruposters со ссылкой на французское издание Mediapart.

Платини задержан 18 июня в рамках расследования дела о выборе страны - хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

По этому же делу допросили бывшего главу МВД Франции Клода Геана, который был ближайшим соратником экс-президента Николя Саркози. В настоящее время Геан находится в статусе "свободного подозреваемого".

[EXCLUSIF] Soupçons de corruption pour l'attribution du #Mondial2022 au #Qatar: Michel Platini placé en garde à vue, Claude Guéant entendu comme suspect libre. https://t.co/7LwKO8SDZ2 — Mediapart (@Mediapart) 18 июня 2019 г.

В декабре 2010 года Катар выбрали местом проведения чемпионата мира 2022 года. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Тем не менее расследование Международной федерации футбола факты подкупа не выявило.

В 2015 году Платини вместе с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером отстранили от футбола за перевод последним 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счет главы УЕФА. Французский функционер возглавлял УЕФА с января 2007 года по сентябрь 2016 года.

В ходе строительства спортивных и инфраструктурных объектов к чемпионату в Катаре погибает приблизительно по 12 рабочих каждую неделю.

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