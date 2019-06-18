Жительница Рудного сдавала чужие квартиры в аренду

По совокупности приговоров к вновь назначенному наказанию частично присоединен неотбытый срок наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.

Вынесен приговор в отношении жительницы города Рудный за мошенничество, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Рудненский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, неоднократно размещавшей на платформе «OLX» объявления о сдаче в аренду квартир в городе Рудный, не принадлежащие ей.

Как установлено в суде, женщина ранее была осуждена за аналогичное уголовное правонарушение, завладевая денежными средствами потерпевших, не предоставляла при этом им квартиры.

На судебном заседании обвиняемая вину признала полностью, между прокурором, потерпевшими и подсудимой в присутствии защитника-адвоката заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Приговором суда неудачная арендодательница признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.3 п.4 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года.

По совокупности приговоров к вновь назначенному наказанию частично присоединен неотбытый срок наказания в виде 6 месяцев лишения свободы, и окончательно к отбытию ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также, с осужденной взыскан материальный ущерб в пользу потерпевших на общую сумму около 300 000 тенге и в Фонд компенсации потерпевших принудительный платеж в размере 20 МРП.

Приговор не вступил в законную силу.

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