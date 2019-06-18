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Переносные скоростомеры полиции отныне запрещены в населенных пунктах

Однако на загородных дорогах вне населенных пунктов они по-прежнему будут применяться.

Фото : Zakon.kz18 июня 2019, 15:37

Полицейским запретили использовать переносные скоростомеры на территории населенных пунктов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета административной полиции МВД РК.

- Министром внутренних дел принято соответствующее решение и в настоящее время в населенных пунктах патрульные полицейские уже не используют ручные и мобильные переносные измерители скорости. Это относится и к мобильным комплексам "Крис-П". Но на загородных дорогах вне населенных пунктов скоростомеры по-прежнему будут применяться, – сообщается на официальной странице в Facebook КАП МВД РК.

В ведомстве дополнили, что данные меры связаны с тем, что в городах внедряется все больше стационарных систем фиксации нарушений ПДД. Сейчас их уже более 3,5 тысяч.

Между тем казахстанцы активно обсуждают эту новость в социальных сетях, рассматривая различные плюсы и минусы данного нововведения.


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