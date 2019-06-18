Составлен рейтинг главных злодеев в мире спорта
В него вошли, как сами спортсмены, так и их тренеры.
Список из десяти главных злодеев в истории спорта составило издание ESPN по результатам голосования среди слушателей подкаста Head in the Game, сообщают vesti.kz.
Список возглавил нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая по футболу Луис Суарес, которого неоднократно наказывали за укусы соперников. Второе место занял скандальный футболист Джоуи Бартон, а третье досталось легендарному боксеру-тяжеловесу Майку Тайсону.
В целом Топ-10 главных спортивных злодеев выглядит так:
1. Луис Суарес (футбол)
2. Джои Бартон (футбол)
3. Майк Тайсон (бокс)
4. Жозе Моуринью (футбол, тренер)
5. Диего Коста (футбол)
6. Флойд Мейвезер-младший (бокс)
7. Серхио Рамос (футбол)
8. Дэвид Уорнен (крикет)
9. Диего Марадона (экс-футболист, тренер)
10. Рой Кин (экс-футболист, тренер)
Luis Suarez has been voted the greatest sporting villain ever.— ESPN UK (@ESPNUK) 17 июня 2019 г.
Do you agree? ???? pic.twitter.com/NSmMdMCUEQ
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