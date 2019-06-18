Составлен рейтинг главных злодеев в мире спорта

В него вошли, как сами спортсмены, так и их тренеры.

Фото : Football.ru

Список из десяти главных злодеев в истории спорта составило издание ESPN по результатам голосования среди слушателей подкаста Head in the Game, сообщают vesti.kz. Список возглавил нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая по футболу Луис Суарес, которого неоднократно наказывали за укусы соперников. Второе место занял скандальный футболист Джоуи Бартон, а третье досталось легендарному боксеру-тяжеловесу Майку Тайсону. В целом Топ-10 главных спортивных злодеев выглядит так: 1. Луис Суарес (футбол) 2. Джои Бартон (футбол) 3. Майк Тайсон (бокс) 4. Жозе Моуринью (футбол, тренер) 5. Диего Коста (футбол) 6. Флойд Мейвезер-младший (бокс) 7. Серхио Рамос (футбол) 8. Дэвид Уорнен (крикет) 9. Диего Марадона (экс-футболист, тренер) 10. Рой Кин (экс-футболист, тренер) Luis Suarez has been voted the greatest sporting villain ever.



Do you agree? ???? pic.twitter.com/NSmMdMCUEQ — ESPN UK (@ESPNUK) 17 июня 2019 г.

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