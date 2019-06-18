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Составлен рейтинг главных злодеев в мире спорта

В него вошли, как сами спортсмены, так и их тренеры.

Фото : Football.ru18 июня 2019, 16:36

Список из десяти главных злодеев в истории спорта составило издание ESPN по результатам голосования среди слушателей подкаста Head in the Game, сообщают vesti.kz.

Список возглавил нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая по футболу Луис Суарес, которого неоднократно наказывали за укусы соперников. Второе место занял скандальный футболист Джоуи Бартон, а третье досталось легендарному боксеру-тяжеловесу Майку Тайсону.

В целом Топ-10 главных спортивных злодеев выглядит так:

1. Луис Суарес (футбол)

2. Джои Бартон (футбол)

3. Майк Тайсон (бокс)

4. Жозе Моуринью (футбол, тренер)

5. Диего Коста (футбол)

6. Флойд Мейвезер-младший (бокс)

7. Серхио Рамос (футбол)

8. Дэвид Уорнен (крикет)

9. Диего Марадона (экс-футболист, тренер)

10. Рой Кин (экс-футболист, тренер)


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