Доллар продолжил незначительный рост по итогам дневных торгов

Средневзвешенный курс доллара США составил 383,86 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

В торгах приняли участие 25 членов KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 383,86 тенге за доллар США при объеме торгов 45 477 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 431,70 тенге за евро при объеме торгов 150 тыс. евро;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9747 тенге за рубль при объеме торгов 22 600 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 55,3550 тенге за юань при объеме торгов 300 тыс. юаней.

По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара США составлял 383,62 тенге за доллар.

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