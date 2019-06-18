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Вооруженный налет на магазин раскрыт по горячим следам в Актюбинской области

Разбойниками оказались двое парней в возрасте 20 и 22 лет.

Фото : Пресс-служба ДП Актюбинской области  18 июня 2019, 17:09

Полицейскими Актобе по горячим следам задержаны двое разбойников, совершивших вооруженный налет на один из городских магазинов по продаже сотовых телефонов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.

18 июня примерно в 9:20 часов утра на магазин по продаже сотовых телефонов расположенный на пересечении улиц Шернияза и Уалиханова было совершено разбойное нападение. Двое парней, один из которых был в медицинской маке, ворвались в торговое помещение и угрожая сотрудникам магазина ножом и пистолетом, забрали более 40 мобильных телефонов.

- На место преступления незамедлительно направлены наряды Комплексных сил полиции. По полученной ориентировке, уже через два часа во дворах домов в районе ТД "Мадениет" была остановлена автомашина Datsun, в салоне которой находились двое парней в возрасте 20 и 22 лет. В багажнике автомобиля полицейские обнаружили 43 сотовых телефона, а также газовый пистолет и нож, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 192 УК РК "Разбой".


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