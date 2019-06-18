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Касымов принял участие в международной встрече по вопросам безопасности

В ходе форума представители более 70 государств обсудили актуальные вопросы.

Фото : Акорда18 июня 2019, 17:13

Помощник президента – секретарь Совета Безопасности Калмуханбет Касымов принял участие в десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

В ходе форума представители более 70 государств обсудили актуальные вопросы, включая противодействие терроризму, взаимодействие в сфере информационной безопасности и чрезвычайного гуманитарного реагирования.

- Касымов, который прибыл на встречу по приглашению Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, выступил с докладом на тему: "Обеспечение национальной безопасности и устойчивого развития государств в условиях роста гибридных угроз". На полях мероприятия Секретарь Совета Безопасности Казахстана провел двусторонние встречи с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем, советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом и заместителем председателя Совета национальной безопасности Израиля Эйтаном Бен Давидом, - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной безопасности, а также обсудили основные направления сотрудничества в данном направлении.


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