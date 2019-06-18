Лекарства по рецепту: глава Минздрава разъяснил ситуацию

Часть препаратов, которые сегодня у нас относятся к рецептурным, мы выведем, их можно будет купить без рецепта - Биртанов.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов назвал причины введения правила отпуска лекарств по рецепту врача, пишет Sputnik.

Глава Минздрава заверил, что от всех участников рынка будут требовать соблюдения законодательства. С другой стороны, с учетом пожеланий населения и докторов в ведомстве пересмотрят правила отнесения лекарств к рецептурным.

- Часть препаратов, которые сегодня у нас относятся к рецептурным, мы выведем, их можно будет купить без рецепта. С учетом дефицита некоторых специалистов, например, антигистаминные, обезболивающие препараты. Поручаю до июля принять приказ довести до всех, - сказал Биртанов на встрече с населением в Нур-Султане.

При этом глава Минздрава отметил, что выдача лекарств по рецепту - это общемировая практика. Рецептурная выдача, по мнению Биртанова, позволяет вести контроль правильности назначения врача и обеспечение эффективности лечения.

Вторая причина - профилактика побочных эффектов, отметил министр. Благодаря рецептурному контролю можно выявлять, оценивать и предупреждать нежелательные последствия влияния тех или иных препаратов.

- В последнее время очень много стало проблем со злоупотреблением и наркотической зависимостью от препаратов, которые можно купить в аптеках без рецептов. Это очень серьезная проблема в обществе, которая беспокоит многих родителей, - обозначил угрозу министр.

Также глава Минздрава указал на проблему теневой продажи препаратов в стране. По информации Биртанова, сейчас порядка 10% имеющихся на рынке препаратов – фальшивые. И в реалиях нынешней системы очистить рынок от таких лекарств не удается.

Еще одним аргументом в пользу введения рецептурной выдачи лекарств глава Минздрава назвал контроль затрат населения. Учитывая, что каждое третье лекарство завозится в страну и выдается на бесплатной основе, то для расширения перечня бесплатных лекарств важен строгий учет.

- Мы говорим о резистентности антибиотиков. В тех случаях, когда возникают серьезные инфекции, эпидемии особенно у детей, препараты, которые мы назначаем, должны быть действенными. Но когда люди сами себе назначают лечение и принимают препараты, зачастую не доводя до финала, естественно, возникает привыкание к антибиотикам. Это глобальная проблема, - уточнил глава Минздрава.

Также Елжан Биртанов отметил вопрос контроля цен на лекарства. С июля в Казахстане вводится регулирование предельных цен в аптеках, напомнил он. Выдача по рецепту, по словам министра, позволит жестче контролировать продажу препаратов по предельным ценам. Тогда как сейчас многим гражданам аптеки не выдают чеки, поэтому Минздрав не может просчитать объем реализуемого товара.

Министр отметил, что до 2021 года в стране будет принята система по отслеживанию фальшивых препаратов. Соответствующий проект сейчас запущен в пилотном режиме, а в течение двух лет начнет работать по всем у Казахстану.

Ранее председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова заявила, что 6 114 лекарств в стране отпускаются по рецепту врача. На законодательную новеллу Минздрава негативно отреагировали владельцы сети аптек и сами граждане республики. По мнению противников рецептов, больные республики не смогут вовремя приобрети лекартсво, что негативно отразится на здоровье.

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