Шукеев: Мы будем развивать Туркестан в современных условиях

В области проделана большая работа.

19 июня 2018 года Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаев подписал исторический Указ об образовании Туркестанской области, областным центром которого стал город Туркестан. Таким образом, священный город, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира вновь приобрел исторический статус, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

В связи с этим, в Туркестане в здании областного молодежного ресурсного центра, с участием главы региона Умирзака Шукеева состоялась пресс-конференция, посвященная годовщине образования Туркестанской области. В пресс-конференции приняли участие представители республиканских и областных СМИ.

Своим историческим решением Первый Президент - Елбасы поручил создать Туркестанскую область и развивать Туркестан не только как новый областной центр, но и как культурно-духовный центр всего тюркского мира.

За этот период в области проделана большая работа. В течение месяца Правительство приняло 5 важнейших для области Постановлений. Главное из них – "Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года".

Кроме того, в области проводится масштабная работа по улучшению качества жизни населения. К примеру, в среднем на 40% увеличился размер адресной социальной помощи многодетным матерям. В 2019 году за консультацией обратились более 103 464 тысяч семей, из них 65 946 семьям назначена адресная социальная помощь. Отметим, по городу Туркестан до конца года 1032 многодетных семей обеспечат жильем.

Наряду с этим, с начала 2019 года по Туркестанской области было сдано 1724 квартир. По итогам текущего года в эксплуатацию сдадут еще 50 жилых домов или 2 613 квартир.

Также, в сфере медицины за счет областного бюджета в 2018 году были приобретены и установлены в отдаленных населенных пунктах 62 модульных (сборных) медицинских пунктов, в 2019 году планируется установить еще 19 таких пунктов.

В настоящее время в области ведется строительство 2-х городских, 4-х районных поликлиник и родильного дома на 150 мест при областном перинатальном центре №3 в городе Туркестан, а также школы на 900 учащихся.

С начала года в рамках государственных и отраслевых программ создано 3315 новых рабочих мест. Это, в свою очередь, оказало существенное влияние на снижение уровня безработицы. В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы мерами содействия занятости было охвачено 24478 человек.

В целях повышения качества жизни населения области, решаются многие вопросы инженерной инфраструктуры, в том числе по обеспечению теплоснабжением, водоотведением, газо- и электроснабжением.

В ходе пресс-конференции глава региона Умирзак Шукеев ознакомил участников с планом развития областного центра.

- Для улучшения экологической обстановки в городе Туркестан, к концу текущего года газом запланировано обеспечить 56% населения. Также начата работа по обеспечению жителей областного центра питьевой водой, данный показатель запланировано довести до 83,0%. В настоящее время в Туркестане ведется строительство 29 объектов, в том числе 17 объектов возводят в новом административно-деловом центре. Из них 7 планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Это здание областного акимата, площадь "Астана", Медиа-центр, спортивная школа олимпийского резерва, парк, музыкальная школа и Центр обслуживания населения, - сказал он.

Вместе с тем, разработано 57 туристских маршрутов в направлении экологического, историко-культурного и познавательного туризма. Ведется строительство и создание новых якорных туристических объектов. Среди них - туристско-рекреационный комплекс Каскасу, реконструкция здания "Центра паломников" для его дальнейшего преобразования в Национальный центр ремесел "Великий шелковый путь", строительство "Восточного базара".

Стоит отметить, объем инвестиций за первые пять месяцев текущего года составил более 60 млрд. тенге (132,9%). Также в настоящее время в области для экспортеров функционирует единый Call Center 24/7, а в тестовом режиме работает веб-портал, где размещена вся необходимая информация для предпринимателей.

Помимо этого, в целях обеспечения продовольственной безопасности областного центра стартовал проект по формированию продовольственного пояса и зеленого пояса в радиусе 15 км от территории города Туркестан. Формирование пояса пройдет в 2 этапа при поддержке ученых с использованием умных технологий.

Наряду с социально-экономическим развитием Туркестана определены четыре направления идеологического развития. Первое направление: Туркестан - крупнейший центр паломничества и туризма казахского народа и тюркоязычных стран. Второе направление: системная работа над продвижением знаний о самом мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи. Третье направление: Туркестан - крупный торговый центр, расположенный вдоль Великого Шелкового пути. Четвертое направление: популяризации личности самого Ходжи Ахмета Яссауи.

Напомним, в рамках празднования годовщины образования Туркестанской области, также в областном центре проходит ряд мероприятий. За столь короткий срок область смогла достичь немалых успехов. Работа в этом направлении продолжится и в дальнейшем.

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