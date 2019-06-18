Дарига Назарбаева встретилась с послом Японии

Одна из главных задач – увеличить объем японских инвестиций в Казахстан, - отметил Тацухико Касаи.

Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева приняла Посла Японии в Казахстане Тацухико Касаи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Приветствуя гостя, Глава Сената поздравила народ Японии с восшествием на престол Императора Японии Нарухито и наступлением эпохи "Рэйва".

- Рэйва – это гармония, мечта всего человечества. Я хочу пожелать, чтобы эра гармонии наступила и ее энергия распространилась на весь мир. Желаю народу Японии успеха и процветания, - сказала Дарига Назарбаева.

Глава Сената поделилась впечатлением о визите Первого Президента Казахстана – Елбасы в Японию в 2016 году и выразила уверенность в том, что принятые в ходе его визита важные политические документы, закрепившие статус "расширенного стратегического партнерства", придадут новый импульс казахстанско- японским отношениям.

Стороны также обсудили экономические, гуманитарные и культурные аспекты двустороннего взаимодействия. Глава Сената пригласила японских туристов в Казахстан, рассказав о преимуществах эко и этно-туризма.

- Надеюсь, открытие прямого авиасообщения будет способствовать притоку туристов из Японии. Также необходимо организовывать совместные конференции с участием туристических агентств, чтобы повысить информированность о нашей стране, - сказала Дарига Назарбаева.

Посол Японии проинформировал Спикера Сената о своих планах, подчеркнув, что одна из главных задач – увеличить объем японских инвестиций в Казахстан. В этой связи Дарига Назарбаева подробно рассказала о беспрецедентных механизмах по защите иностранных инвесторов, льготном налоговом режиме, работе международного финансового центра в Нур-Султане, основанного на принципах английского права и независимым финансовым судом.

- Необходимо уходить от экспорта сырья, делать уклон на переработку продукции с высокой добавленной стоимостью, - сказала Спикер Сената.

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