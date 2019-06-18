Инвесторы из ОАЭ намерены построить кремниевый завод в Павлодарской области

Благодаря запуску завода будет создано 380 рабочих мест.

Это первый инвестиционный проект, к реализации которого приступили по итогам Астанинского экономического форума, где глава региона Булат Бакауов встречался с представителями нескольких иностранных компаний, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

О планах по строительству предприятия, производящего технический кремний, на встрече с акимом Павлодарской области рассказал председатель правления компании Canarax Сидхарт Чаухан.

Напомним, взяться за проект, от которого в начале этого года отказались другие бизнесмены, инвесторам из ОАЭ предложили во время Астанинского экономического форума. Тогда же в Нур-Султане стороны подписали меморандум о сотрудничестве. - Мы уже выкупили основной пакет акций ТОО "Ansa Silicon", которое вело подготовительную работу по строительству завода в Экибастузе, и назначили генерального директора, - рассказал глава Canarax. – На сегодняшний день мы уже готовы приступить к строительству линии электропередач. До конца года мы намерены инвестировать в проект до 20 миллионов долларов США. Общая стоимость проекта оценивается в 75 миллионов долларов США. Сдать объект, на котором будут выпускать 35 тысяч тонн технического кремния ежегодно, в компании из ОАЭ планируют в течение двух лет. Благодаря запуску завода будет создано 380 рабочих мест.

- Для нас очень важен экологический аспект проекта, - отметил аким Павлодарской области в разговоре с инвесторами. – Поэтому мы вместе с вами готовы проработать этот вопрос и объяснять, что завод будет работать на современном европейском оборудовании.

Булат Бакауов добавил, что уже сейчас и инвесторы, и координаторы проекта от социально-предпринимательской корпорации "Павлодар" должны подумать над проведением инфраструктуры к будущему предприятию. В частности, речь идет о водоснабжении и железнодорожных путях.

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