Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении

С подобными обвинениями уже выступал актер Станислав Садальский.

Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя, сообщает Газета.Ru.

"Его отравили Шукшины", — сказала она в интервью программе "Пусть говорят" на Первом канале.

С подобными обвинениями уже выступал актер Станислав Садальский.

Ранее Анна Шукшина категорически отвергла какую-либо причастность к нездоровью Алибасова.

- Я не знаю, почему Садальский такое говорит, — заявила она.

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