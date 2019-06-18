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Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении

С подобными обвинениями уже выступал актер Станислав Садальский.

Фото : hotgeo.ru18 июня 2019, 18:52

Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя, сообщает Газета.Ru.

"Его отравили Шукшины", — сказала она в интервью программе "Пусть говорят" на Первом канале.

С подобными обвинениями уже выступал актер Станислав Садальский.

Ранее Анна Шукшина категорически отвергла какую-либо причастность к нездоровью Алибасова.

- Я не знаю, почему Садальский такое говорит, — заявила она.


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