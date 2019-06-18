Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении
С подобными обвинениями уже выступал актер Станислав Садальский.
Фото : hotgeo.ru18 июня 2019, 18:52
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя, сообщает Газета.Ru.
"Его отравили Шукшины", — сказала она в интервью программе "Пусть говорят" на Первом канале.
С подобными обвинениями уже выступал актер Станислав Садальский.
Ранее Анна Шукшина категорически отвергла какую-либо причастность к нездоровью Алибасова.
- Я не знаю, почему Садальский такое говорит, — заявила она.
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