Посол Чехии в Казахстане выразил заинтересованность проводимыми в Казахстане реформами.

18 июня Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева приняла Посла Чехии в Казахстане Рудолфа Гикла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената отметила, что Чехия является давним другом, важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Европейском Союзе.

Дарига Назарбаева рассказала о важных внутриполитических событиях Казахстана, проводимых реформах и результатах внеочередных президентских выборов: "Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу убедительно и достойно. Перед нами стоят большие задачи. Главная - реализация стратегического курса Елбасы".

Председатель Сената выразила признательность Чехии за поддержку международных инициатив Казахстана, направленных на укрепление мира, диалога, стабильности, как внутри страны, так и на международном пространстве.

Стороны высказались за активизацию сотрудничества между парламентариями двух стран.

- Необходимо развивать взаимодействие групп сотрудничества, созданных в Парламентах наших странах. Человеческие контакты – самый лучший вид дипломатии, - подчеркнула Глава верхней палаты Парламента.

Дарига Назарбаева призвала Чехию вкладывать инвестиции в Казахстан, отметив возможности, открывающиеся для чешских компаний по транспортировке товаров в Китай и страны ЕАЭС. По мнению Главы Сената, приоритетные сферы сотрудничества: автомобилестроение, зеленые технологии, образование, здравоохранение и туризм.

- Преимуществ и возможностей в Казахстане очень много. Очень активно развивается регион, - отметила Глава Сената.

Рудолф Гикл выразил заинтересованность проводимыми в Казахстане реформами, подчеркнув миротворческие усилия нашей страны по урегулированию конфликтов и большой потенциал для двустороннего сотрудничества.

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