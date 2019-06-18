Продолжают поступать поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева

Поздравления поступают от президентов и руководителей международных организаций.

Продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю избрания Касым-Жомарта Токаева Президентом Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, поздравив Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента Казахстана, выразила уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

- Надеюсь, что мы продолжим укреплять конструктивные и дружественные отношения между нашими странами, – говорится в телеграмме.

В своем поздравительном послании Президент Бразильской Федеративной Республики Жаир Болсонару пишет: "Народы Бразилии и Казахстана связывают крепкие дружественные отношения и сотрудничество. Наше партнерство, развиваемое в течение 25 лет, основано на общих ценностях и целях. Я готов работать с вместе Вами по реализации совместных проектов, направленных на процветание наших народов".

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер, поздравив Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента Казахстана, выразил уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.

- Я надеюсь на Вашу поддержку в вопросах укрепления всеобъемлющей безопасности на пространстве ОБСЕ. Также я надеюсь, что наше партнерство будет способствовать укреплению мира и стабильности в Центральной Азии, – отметил Т. Гремингер.

Депутат Европейского Парламента Андрей Мамыкин в поздравительном письме Касым-Жомарту Токаеву выразил уверенность, что Глава государства достигнет поставленных масштабных целей по развитию Казахстана.

- Для меня, как члена Европейского Парламента, большая честь заниматься политическими, экономическими и культурными вопросами Казахстана. Я постоянно говорю широкой европейской аудитории о динамичном развитии и активности вашей страны, – пишет А.Мамыкин.

Свои поздравительные письма Главе государства также направили Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, Президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, Заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова, Президент Международного комитета Красного креста Петер Маурер, Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао, Генеральный директор отделения ООН в Женеве Михаэль Меллер, помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарному партнерству на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, Заместитель Генерального Секретаря ООН и Исполнительный директор ЭСКАТО Армида Салсиах Алисджабана, Генеральный директор Организации ООН промышленному развитию Ли Юн, Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Мухиса Китуйи, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального центра Наталья Герман, Генеральный директор отделения ООН в Вене Юрий Федотов, Заместитель Генерального директора, Региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

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