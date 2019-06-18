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В МВД заявили, что экопосты вокруг Алматы не уберут

По словам сотрудников министерства, экологические посты, расположенные по периметру Алматы, к стационарным постам органов внутренних дел не относятся.

Фото : kapital.kz18 июня 2019, 20:05

Сокращение стационарных постов на казахстанских дорогах, обещанное МВД РК, не коснется пунктов проверки автомобилей на дымность и токсичность, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Экопосты выставлены для контроля за загрязнением окружающей среды, и вопрос их сокращения сегодня не рассматривается, пояснили в МВД РК. По словам сотрудников министерства, экологические посты, расположенные по периметру Алматы, к стационарным постам органов внутренних дел не относятся.

В мае текущего года руководство МВД РК обещало сократить количество стационарных полицейских постов на казахстанских дорогах. В начале июня закрылся пост на Капшагайской трассе в Алматинской области. По предварительным данным, в Казахстане оставят только десять постов. Четыре из них — на въездах в Нур-Султан, еще два — в ВКО, по одному — в Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.


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