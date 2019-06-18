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На здании посольства США в Нур-Султане вывесили флаг ЛГБТ

8 июня администрация США запретила размещать радужные флаги в честь "месяца гордости" на официальных флагштоках своих посольств.

Фото : Facebook/Руслан Хасанов18 июня 2019, 21:12

В соцсетях столицы второй день обсуждают вывешенный на здании американского посольства флаг ЛГБТ-сообщества, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Руслан Хасанов и Алтынбек Абдигожин на своих страницах в соцсетях опубликовали фотографии здания американского посольства. За флагштоком с национальным флагом США на стене виднеется радужный флаг ЛГБТ.

Фото: Altynbek Abdigozhin

Стоит отметить, что июнь в США считается так называемым месяцем гордости, когда представители ЛГБТ-сообщества заявляют о себе миру.

8 июня NBC News сообщало, что администрация США запретила размещать радужные флаги в честь "месяца гордости" на официальных флагштоках своих посольств в ответ на соответствующий запрос. При этом запрета на размещение флагов в других местах дипмиссий не было. По информации The Independent, большую роль в этом решении сыграл госсекретарь Майк Помпео, который является сторонником традиционных ценностей.

Поэтому столь откровенное плутовство со стороны сотрудников посольства США в Казахстане по отношению к запрету своего президента, своего рода проявление бунтарства.

Ранее, схожим образом запрет обошли американские посольства в Индии, Южной Корее, Израиле и Латвии. Теперь в этот список вошел Казахстан.

В большинстве казахстанцы отнеслись к этому событию равнодушно. А те, кто все же отреагировал, то сделал это с юмором. Впрочем, возникли и споры. Не обошлось без обоюдных обвинений, где стороны упрекали друг друга в попрании традиционных ценностей, и наоборот, в гомофобии.


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