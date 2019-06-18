Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

60 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

Фото : akimat-pvl.gov.kz18 июня 2019, 21:45

Сильный пожар произошел в двухэтажном общежитии в Алатауском районе Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

- Из охваченного пламенем жилого дома, в котором проживало 20 семей, эвакуировано 63 человека, из них 30 детей. В ходе тушения пожара вынесено 6 газовых баллонов. В одном их газовых баллонов произошла разгерметизация, т.е. выпуск газа без взрыва, повлекший за собой интенсивное горение. Принятыми мерами пожарных удалось предотвратить распространения огня на вплотную пристроенные жилые дома, - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Площадь пожара составила 270 кв.м. Пожар ликвидирован в 18:51. Жертв и пострадавших нет.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты