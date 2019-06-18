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Казахстанцы уступили хорватам в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

Победитель Мировой лиги получит путевку на Олимпийские игры.

Фото : Olympic.kz18 июня 2019, 23:50

В Белграде (Сербия) стартовал суперфинал Мировой лиги по водному поло. В первом матче группового раунда мужская команда Казахстана встречалась с Хорватией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Встреча завершилась победой хорватских ватерполистов со счетом 4:20.

Добавим, что участники турнира (восемь команд) разделены на две группы. В квартете А выступают Япония, Венгрия, Канада, Испания. Группа В представлена Австралией, Хорватия, Сербией и Казахстаном.

Следующий матч наши спортсмены проведут завтра, 19 июня. Соперником выступит команда Австралии.

Отметим, что победитель Мировой лиги получит путевку на Олимпийские игры.


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