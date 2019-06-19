Депутаты предложили прекратить поддерживать отечественный автопром за счет бюджета

Нет смысла поддерживать автопром искусственно, если казахстанские заводы не в силах выдержать конкуренцию на рынке, - депутат.

Депутаты предложили прекратить поддерживать отечественный автопром за счет бюджетных денег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Свыше 40 млрд. тенге, выделенных на производство машин под маркой "Made in KZ", освоено в течение четырех лет. Но государство продолжает выделять большие суммы на развитие этой отрасли, сказал Нуржан Альтаев, выступая на заседании Комиссии при Фракции партии "NUR OTAN" в Мажилисе.

По его словам, нет смысла поддерживать автопром искусственно, если казахстанские заводы не в силах выдержать конкуренцию на рынке. Пока миллиарды идут на сборку автомобилей, в других сферах, в том числе и в сельском хозяйстве, наблюдается огромная нехватка средств, заявил Альтаев. Парламентарий затронул и проблему обрабатывающей промышленности.

- Мы тем более хорошо знаем из официальных источников, что у банков второго уровня деньги есть. Только с начала 2019 года около 5 трлн тенге было размещено в различных инструментах Нацбанка, где эти деньги мертвым грузом лежат, не работают. Мы опять пытаемся за счет бюджета и Нацфонда это все заместить. Насколько это правильно и есть ли в вашей работе элементы привлечения БВУ именно в кредитование в обрабатывающую промышленность, - говорит депутат мажилиса парламента РК, член фракции "Nur Otan" Нуржан Альтаев.

- Чтобы делать новые проекты банки должны также принимать на себя риски, залоговую политику свою менять, адекватную Банку развитию. Мы сейчас смотрим и российские продукты. ВТБ применяет в части привлечение именно на инвестиционные проекты. Мы это тоже у себя рассматриваем, - считает, заместитель председателя правления АО "Нух "Байтерек" Рустам Карагойшин.

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