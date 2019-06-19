Из горящей многоэтажки Усть-Каменогорска спасли 26 человек
Спасено шесть человек, из них один ребенок. Двоих спасли с десятого этажа с помощью автолестницы, остальных по лестничному маршу.
В одном из десятиэтажных домов Усть-Каменогорска произошел сильный пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.
18 июня в 21:45 на пульт "101" города Усть-Каменогорск поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме по улице Утепова.
К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 21:51, в кабельной шахте с третьего по восьмой этаж происходило горение электрических кабелей. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 26 человек, в том числе восемь детей.
Спасено шесть человек, из них один ребенок. Двоих спасли с десятого этажа с помощью автолестницы, остальных по лестничному маршу.
Принятыми мерами пожар локализован в 22:19 и ликвидирован в 22:26.
Протяженность горения кабелей составила 16 м.
В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники ДЧС ВКО.
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