Из горящей многоэтажки Усть-Каменогорска спасли 26 человек

Спасено шесть человек, из них один ребенок. Двоих спасли с десятого этажа с помощью автолестницы, остальных по лестничному маршу.

В одном из десятиэтажных домов Усть-Каменогорска произошел сильный пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

18 июня в 21:45 на пульт "101" города Усть-Каменогорск поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме по улице Утепова.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 21:51, в кабельной шахте с третьего по восьмой этаж происходило горение электрических кабелей. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 26 человек, в том числе восемь детей.

Спасено шесть человек, из них один ребенок. Двоих спасли с десятого этажа с помощью автолестницы, остальных по лестничному маршу.

Принятыми мерами пожар локализован в 22:19 и ликвидирован в 22:26.

Протяженность горения кабелей составила 16 м.

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники ДЧС ВКО.

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