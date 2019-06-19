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Facebook попросили отложить выпуск криптовалюты

Он намечен на 2020 год.

Фото : Pixabay19 июня 2019, 06:00

Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс во вторник попросила компанию Facebook отложить выпуск в обращение собственной криптовалюты Libra, который намечен на 2020 год, до тех пор пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки, передает ТАСС.

- Учитывая проблемное прошлое компании, я прошу Facebook согласиться на мораторий в отношении любых шагов по продвижению вперед в деле разработки криптовалюты, пока у Конгресса и регуляторов не будет возможности изучить эти вопросы и принять меры, - отметила она.

Уотерс также подчеркнула, что руководители компании должны выступить на слушаниях в Конгрессе, посвященных Libra. По ее словам, Facebook неоднократно демонстрировала пренебрежение к защите и осмотрительному использованию личных данных пользователей.

Ранее во вторник в блоге Facebook появилась информация о том, что компания запустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по 10 млн долларов в создание консорциума, который будет управлять криптовалютой, создаваемой Facebook.

Многие пользователи соцсети давно ожидают выхода компании на рынок финансовых услуг. В 2014 году Facebook наняла бывшего президента международной платежной системы PayPal Дэвида Маркуса, который возглавил отдел по разработке блокчейн-технологий.


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