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Озвучена причина убийства инкассаторов в Туркестанской области

Расследование ведет департамент полиции Туркестанской области.

Фото : Pixabay19 июня 2019, 06:12

Арысский районный суд вынес меру пресечения подозреваемому в убийстве 7 июня двух инкассаторов - содержание под стражей сроком на два месяца, пишет "Южный Казахстан".

Как прокомментировали в Арысском районном суде, взятому под стражу 38 лет. У него пятеро детей. С 2007 года он работал на "Казпочте" вместе со своими жертвами.

По словам арестованного, на убийство пошел, чтобы рассчитаться с кредитами в двух банках и другими долгами. Он был в отпуске. Когда узнал, что коллеги везут деньги, специально оказался на их пути. Попросил подвезти. Тогда и устроил кровавую расправу. Одному из загубленных им коллег 53 года, второму - 28 лет. У них остались дети.

Читайте также: Убийство инкассаторов в Арыси. Задержан второй подозреваемый

Расследование ведет департамент полиции Туркестанской области.


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