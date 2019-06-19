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​Шукеев ответил на обвинения о приеме на работу родственников

Где бы я не работал, я выбираю предприимчивых ребят - аким.

Фото : inbusiness.kz19 июня 2019, 06:29

В ходе брифинга, посвященному годовщине образования Туркестанской области Умирзак Шукеев ответил на несколько неудобных вопросов и рассказал, кого предпочитает видеть в своей команде, передает Elitar.kz.

Прежде всего - это талантливая и предприимчивая молодежь. И таких самородков он находит во время своих командировок.

Что касается обвинений о приеме на работу родственников, Умирзак Шукеев категорически это опроверг:

- Кто-то думает, что я стараюсь принять на работу своих родственников или знакомых, на самом деле это не так. Это можно легко проверить. Просто проведите анализ - кого я обычно принимаю на работу. Где бы я не работал: в Костанае, Нур-Султане или Шымкенте я выбираю предприимчивых ребят. У акимов должна быть своя команда, но из разных сфер деятельности, - сказал Омирзак Шукеев.


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