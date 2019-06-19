Алибасов дал первое интервью после отравления

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1", передает Lenta.ru.

Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.

- В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит, - рассказал продюсер ведущему программы Андрею Малахову.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 11 июня продюсер вышел из состояния медикаментозного сна. По словам сына, после этого Алибасов частично потерял память. Кроме того, он периодически путался во времени и не мог сказать, какой сейчас год.

17 июня его сын заявил, что продюсера выписали из больницы, однако в НИИ имени Склифосовского эту информацию опровергли.

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