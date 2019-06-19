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Хоккеист сборной Казахстана и "Барыса" женился

Девушка училась в экономическом университете в России.

Фото : Instagram19 июня 2019, 07:08

Вратарь "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Сергей Кудрявцев женился, передает Vesti.kz.

Его избранницей стала Татьяна Беспалова. Девушке 23 года, она училась в Санкт-Петербургском экономическом университете.

Во время отпуска Кудрявцев и Беспалова совершили небольшую церемонию, а после возвращения в родной Усть-Каменогорск расписались в ЗАГСе.

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Публикация от tanyabespalova (@tanyabespalova) 18 Июн 2019 в 5:31 PDT

24-летний Кудрявцев перешел в "Барыс" в 2017 году из родного "Торпедо". За два сезона в КХЛ казахстанец сыграл 24 матча, в которых пропустил 49 шайб, отразив 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 3,02.

В сборной Казахстана Кудрявцев выступает с 2017 года. На ЧМ-2017 он был в заявке, но на лед не выходил, а на домашнем ЧМ-2019 провел один матч и вышел с командой в элитный дивизион.

Ранее президент "Барыса" Борис Иванищев сообщил, что Кудрявцев вместе с другим голкипером сборной Хенриком Карлссоном и канадским новичком Эдди Паскуале войдет в заявку на новый сезон КХЛ, а с чехом Домиником Граховиной клуб расторгнет контракт.


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