Новый аким Нур-Султана посетил проблемные объекты
В столице остался 51 незавершённый проблемный объект, куда вложены средства дольщиков.
Фото : Facebook19 июня 2019, 08:05
18 июня аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с дольщиками жилых комплексов, входящих в список "проблемных долгостроев". Об этом Кульгинов сообщил в Facebook, передает Zakon.kz.
Градоначальник побывал на стройке МЖК "Гарант", куда вложили деньги 168 человек.
- Дом начала строить "Азбука жилья" ещё в 2011 году. Благодаря господдержке сейчас достраиваем объект - сдача планируется в апреле 2020 года, - написал он.
Также он встретился с дольщиками ЖК "Комфорт de Luxe".
- 227 человек ждут своих квартир с 2012 года. Этот объект планируется завершить в декабре нынешнего года, - рассказал Кульгинов.
Аким отметил, что всего в столице остался 51 незавершённый проблемный объект, куда вложены средства дольщиков.
- Завершаться их строительство будет за счёт бюджета (средства возвратные). Каждую неделю буду посещать один-два проблемных МЖК. Составлен график. Буду держать на контроле процессы завершения строительства и окончательного решения затянувшихся проблем дольщиков, - заключил он.
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