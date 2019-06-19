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Чего ждать от погоды 19 июня в Казахстане

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, возможен град, на севере местами – туман, днем шквал.

Фото : PxHere19 июня 2019, 09:02

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, лишь на юге и юго-западе республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, возможен град, на севере местами – туман, днем шквал.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области - днем шквал. Днем в Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Алматинской, ночью и утром в Акмолинской, днем в Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской области днем местами ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, местами в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 19 июня: днем 26°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 19°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 19 июня.


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