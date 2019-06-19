"Nomad Life" - одна из крупнейших страховых компаний на рынке.

В Казахстане растет популярность нового страхового продукта. Это продукт накопительного страхования жизни, индексируемый от курса доллара США, передает Zakon.kz.

С 1 июня ставка увеличена до 3,41% годовых в валюте, и для тех, кто рассчитывает на долгосрочные накопления, - увеличен срок до 15 лет. Так что "Золото Номадов" можно смело назвать альтернативой банковскому депозиту, и он имеет массу преимуществ, отмечает Заместитель Председателя Правления "Компании по страхованию жизни "Nomad life" Мади Шалгимбаев.

Среди основных преимуществ "Золота номадов" он отмечает следующие: во-первых, это более высокие, чем по банковским депозитам ставки в долларах США. Никакие изменения на финансовом рынке не повлияют на доходность, гарантированную страховым полисом. Накопления не облагаются налогом. Во-вторых, средства защищены от конфискации, претензий третьих лиц при имущественном споре, не подлежат аресту, разделу между супругами, не подлежат декларированию. Также сведения о вложенных клиентом средствах и иных условиях договора не подлежат огласке. В-третьих, в случае необходимости клиент может расторгнуть договор и получить накопления. В-четвертых, полис предусматривает также страховую защиту жизни, которая действует 24/7 по всему миру. Вложенные деньги и проценты за весь период в случае смерти клиента получат наследники. И, в-пятых, клиент под залог полиса может получить кредит в тенге по низкой ставке - до 80% от выкупной суммы.

Для покупки полиса клиенты могут обратиться как в филиалы компании "Nomad Life", так и в отделения ее партнеров: "Сбербанка", Банка "ВТБ", "Альфа Банка", "Нурбанк" - во всех регионах Казахстана.

Отметим, что "Nomad Life" - одна из крупнейших страховых компаний на рынке. Имеет долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "bb-" по шкале международного рейтингового агентства A.M. Best.

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