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Аккаунт Головкина в Twitter разблокировали

Неделю назад аккаунт спортсмена был заблокирован.

Фото : @GGGBoxing19 июня 2019, 09:34

Аккаунт боксера Геннадия Головкина разблокировали в Twitter, передает Zakon.kz.

Об этом стало известно из поста самого Геннадия.

"Народный чемпион вернулся в Twitter", - написал Головкин.

Неделю назад аккаунт спортсмена был заблокирован. В качестве причины блокировки указываются неназванные нарушения правил использования сервиса. Другие подробности неизвестны. Команда Головкина эту ситуацию пока не комментировала.


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