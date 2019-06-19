Аккаунт Головкина в Twitter разблокировали
Неделю назад аккаунт спортсмена был заблокирован.
Фото : @GGGBoxing19 июня 2019, 09:34
Аккаунт боксера Геннадия Головкина разблокировали в Twitter, передает Zakon.kz.
Об этом стало известно из поста самого Геннадия.
"Народный чемпион вернулся в Twitter", - написал Головкин.
The People's Champ is back on @Twitter! ???? pic.twitter.com/JwMxJ13Kpk— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) 18 июня 2019 г.
Неделю назад аккаунт спортсмена был заблокирован. В качестве причины блокировки указываются неназванные нарушения правил использования сервиса. Другие подробности неизвестны. Команда Головкина эту ситуацию пока не комментировала.
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