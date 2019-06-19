Аккаунт Головкина в Twitter разблокировали

Неделю назад аккаунт спортсмена был заблокирован.

Аккаунт боксера Геннадия Головкина разблокировали в Twitter, передает Zakon.kz.

Об этом стало известно из поста самого Геннадия.

"Народный чемпион вернулся в Twitter", - написал Головкин.

Неделю назад аккаунт спортсмена был заблокирован. В качестве причины блокировки указываются неназванные нарушения правил использования сервиса. Другие подробности неизвестны. Команда Головкина эту ситуацию пока не комментировала.

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