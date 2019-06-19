Количество внутренних туристов выросло на 9,6% за год

Въездной туризм показал спад на 8,2%, выездной — на 0,6%.

С началом лета стартовал сезон отпусков. Именно в этот период деятельность в сфере туризма набирает обороты, передает Zakon.kz со ссылкой на FinProm.kz.

Ранее, по итогам первого квартала текущего года, выросло лишь количество посетителей в сфере внутреннего туризма — на 9,6%, с 1,1 млн до 1,2 млн человек. Больше всего из них было обслужено местами размещения — 917,8 тыс. человек (годом ранее — 813,2 тыс. человек). Количество обслуженных особо охраняемыми природными территориями составило 190,2 тыс. человек, а санитарно-курортными учреждениями — 69,8 тыс. человек. В то же время количество посетителей в сфере выездного и въездного туризма сократилось: на 0,6% и 8,2% соответственно, до 2,3 млн и 1,6 млн человек.

Стоит отметить, что при равных ценах условия проживания и сервис в Казахстане и за рубежом значительно отличаются. К примеру, в Балхаше для любителей комфорта есть заведения с номерами класса люкс и VIP-коттеджами. Курортная зона Балхаша включена в ТОП-10 объектов республиканской карты туристификации. По средним подсчетам, пятидневный отдых в таких условиях обойдется в сумму от 200 тыс. до 500 тыс. тенге.

При этом горящий тур в Турцию на одного человека на 11 дней в трехзвездочном отеле по системе All inclusive стоит около 160 тыс. тенге. В среднем цены по этому направлению доходят до 250 тыс. тенге, в зависимости от даты вылета и условий проживания. Еще одно популярное направление для казахстанцев — Таиланд. Здесь цены начинаются от 300 тыс. на человека. В Арабских Эмиратах можно отдохнуть в среднем за 150–170 тыс. тенге, а цены на отдых в Египте начинаются примерно от 180 тыс. тенге.





В конце декабря 2018 года Арыстанбек Мухамедиулы, занимавший в то время пост министра культуры и спорта РК, отметил десятку лучших туристических направлений страны, в которую входят столица (с потенциалом 1 млн туристов в год), курортная зона "Бурабай" (с потенциалом 2 млн туристов в год), озеро Алаколь и горный кластер Алматинского региона (с потенциалом по 2,5 млн туристов в год), а также Баянаульская курортная зона, Имантау-Шалкарская курортная зона, озеро Балхаш, Туркестан, космический комплекс "Байконур" и Мангистау.

На заседании правительства РК в текущем году была представлена Государственная программа развития туристской отрасли на 2019–2025 годы. Документ включает в себя десять стратегических мер, которые позволят нашей стране войти в число ведущих туристических держав мира.

Согласно прогнозам министерства, реализация этих мер окажет колоссальный экономический эффект, который позволит создать порядка 75 тысяч постоянных рабочих мест, преимущественно в отдаленных сельских местностях, привлечет около 800 млрд тенге прямых инвестиций, увеличит в 4 раза потоки внутренних и въездных туристов. Вклад туризма в ВДС* страны составит 4,5 млрд долл. США в год.



* Валовая добавленная стоимость



ТОП-10 направлений развития туристической отрасли Казахстана:

1. Создание приоритетных туристских территорий.

2. Развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в качестве туристских дестинаций с созданием условий для вхождения бизнеса в развитие инфраструктуры туризма в ООПТ с учетом рекреационной нагрузки.

3. Строительство санитарно-гигиенических узлов в туристских дестинациях.

4. Маркетинг и продвижение: внедрение туристского взноса (по аналогии с Bed Tax) только с иностранных граждан в размере 2–4 доллара за одну ночь; мера будет действовать по всему Казахстану с момента принятия Госпрограммы.

5. Либерализация визового режима: оптимизация введенного механизма e-Visa, расширение 72-часового безвизового транзита; последовательное решение вопроса отмены приглашений для иностранных туристов; запуск системы e-Hotel.

6. Введение обязательной классификации мест размещения на базе стандартов пяти звезд.

7. Усиление контроля за деятельностью гидов-переводчиков с внедрением обязательных механизмов их сертификации по опыту стран ЕС и ОЭСР.

8. Совершенствование пропускной системы на границе.

9. Внедрение механизма Kids go Free.

10. Внедрение Tax Free.

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