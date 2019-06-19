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Замруководителя Департамента госаудита посадили на 3,5 года за взятку

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Фото : kubnews.ru19 июня 2019, 10:59

Заместитель руководителя Департамента внутреннего государственного аудита Актюбинской области осужден к лишению свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикоррупционной службой Актюбинской области было завершено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя областного РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита" Укибаева.

- Укибаев в марте 2019 года получил взятку в сумме 300 тыс. тенге от руководителя ГУ "Отдел образования Мугалжарского района" Шарипова за положительное заключение по проводимому комплексному аудиту в отделе образования. 11 июня приговором Мугалжарского районного суда Укибаев осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, - сообщили в Антикоррупционной службе.


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