Банк развития Казахстана разместил облигации на KASE

В ходе аукциона заявки на покупку поступили от шести участников общим объемом 33,5 млрд тенге, что на 12 % превысило предложение со стороны БРК.

18 июня 2019 года в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) состоялось первичное размещение 7-ми летних облигаций АО "Банк Развития Казахстана (Банк, "дочка" холдинга "Байтерек") (рейтинги Baa3 (Moody’s)/ ВВ+ (Standard & Poor’s)), передает Zakon.kz.

Данное успешное размещение облигаций стало первым для Банка в текущем году и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных и хорошо зарекомендовавших себя эмитентов.

По данным пресс-службы KASE, со стороны Банка к размещению были предложены облигации на сумму 30 млрд тенге. В ходе аукциона заявки на покупку поступили от шести участников общим объемом 33,5 млрд тенге, что на 12 % превысило предложение со стороны БРК.

В ходе торгов Банком было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению на уровне 10 % годовых на сумму 27,5 млрд тенге. Сообщается, что в число покупателей вошли банки второго уровня, институциональные инвесторы и юридические лица – клиенты брокерских компаний.

Необходимо отметить, что для Банка данное размещение будет не последним в ближайшее время.

Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим АО "Банк Развития Казахстана" в процессе листинга и размещения облигаций, является АО "Казкоммерц Секьюритиз". С параметрами спроса и результатами специализированных торгов можно ознакомиться по ссылке.

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