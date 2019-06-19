Правильное решение - Бозумбаев о создании нового министерства

Никакого конфликта интересов ни у министра, ни у его заместителей, ни у кого - не будет.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал вопрос создания отдельного министерства экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Принято решение о создании отдельного ведомства, где сосредоточены природные ресурсы. Геология наука об изучении земли, и, конечно, вопрос охраны окружающей среды, это очень верное, выверенное решение. Вы раньше мне задавали этот вопрос, но мне этика госслужащего не позволяла сказать, что правильно или нет, что в составе Минэнерго (вопросы экологии). Сейчас я могу сказать, что это очень правильное решение, что есть отдельное государственное ведомство, которое курирует вопросы охраны окружающей среды. Никакого конфликта интересов ни у министра, ни у его заместителей, ни у кого - не будет, поэтому, я думаю, что эти направления получат новое дыхание, а нам это очень нужно, - сказал Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Мажилиса.

Министр рассказал и о зарубежном опыте в этом вопросе.

- Когда меня спрашивают, правильно ли совмещение охраны окружающей среды с Министерством энергетики, я вам отвечу так: часть развитых стран совмещают, причем в самых развитых скандинавских странах, во Франции до недавнего времени, Германии, но часть развитых стран разделяют. Поэтому это достаточно сложный вопрос. На каждом этапе развития экономики и общества необходимо иметь свою конфигурацию органов государственного управления, - пояснил Канат Бозумбаев.

Министром экологии, геологии и природных ресурсов стал Магзум Мирзагалиев. Комментируя назначение своего бывшего подчиненного на этот пост, Канат Бозумбаев отозвался о нем, как опытном руководителе - пишет Sputnik.

- Он более шести лет проработал вице-министром энергетики. Работал с тремя министрами в четырех или пяти правительствах - больше, чем я. Курировал различные сферы, в том числе связанные с недропользованием. Хорошо понимает геологические проблемы нашей страны, - сказал Бозумбаев.

Магзум Мирзагалиев, со слов главы Минэнерго, хорошо знаком с проблемами экологии. Бозумбаев уверен, что опыт и энергия главы нового ведомства помогут оправдать возложенное на него доверие.

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