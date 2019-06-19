В Павлодарской области обсудили реализацию 10 задач, поставленных Президентом

Во время аппаратного совещания в областном акимате Булат Бакауов заявил, что для выполнения задач, поставленных Касым-Жомартом Токаевым, нужно полностью переформатироваться.

Аким Павлодарской области потребовал от подчиненных не отсиживаться в кабинетах, оказывать помощь наиболее нуждающимся и следить за ценами на продукты питания, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Во время аппаратного совещания в областном акимате Булат Бакауов заявил, что для выполнения задач, поставленных Касым-Жомартом Токаевым, нужно полностью переформатироваться.

- В любой деятельности конечным итогом должен быть результат, - сказал он. - Жители региона не на словах, а на деле должны ощутить решение важных и насущных для них проблем. Необходим диалог власти и общества. Чиновники не должны отсиживаться в кабинетах, надо работать с людьми.

В первую очередь глава региона поручил озаботиться решением социальных проблем населения. Как оказалось, сегодня в Павлодарской области в четыре раза увеличилось количество получателей адресной социальной помощи – это более 5,8 тысячи семей. При этом в регионе продолжат оказывать поддержку наиболее нуждающимся.

- Населению необходимы качественные медицинские услуги, - подчеркнул аким. - На сегодня у нас не хватает врачей общей практики, а также узких специалистов. Акимы городов и районов не должны быть в стороне от этой проблемы. Именно они должны привлекать специалистов, предоставляя им хороший социальный пакет, подъемные и жилье. Нужно уметь брать ответственность на себя. Мелочей не бывает. Следите за ценами! Надо уметь не накапливать проблемы, а последовательно их решать.

Также Булат Бакауов напомнил о поручении Президента по созданию Национального совета общественного доверия, в который должны войти наиболее достойные представители всех регионов страны. Поэтому глава региона поручил руководителям на местах отобрать в резерв претендентов из числа самых талантливых и перспективных специалистов.

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