28 млн тенге, участок в Боровом и машину вымогали преступники у предпринимателя

Подозреваемые угрожали жизни предпринимателя и его семьи.

Пресс-служба КНБ РК сообщила о задержании группы людей, занимавшихся вымогательством, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, Комитет национальной безопасности 17 июня пресек деятельность преступной группы, вымогавшей у предпринимателя из Нур-Султана 27 миллионов тенге, земельный участок в п. Боровом Акмолинской области, площадью 10 соток и машину марки Mercedes Gelandewagen.

- При совершении преступления члены преступной группы угрожали жизни и здоровью "М" и членам его семьи, используя холодное оружие и муляжи огнестрельного оружия, внешне конструктивно сходные с боевым, - отметили в КНБ.

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