Новая модель управления жилищным фондом. Мажилис одобрил поправки по вопросам ЖКХ

Определяется порядок регистрации многоквартирных жилых домов как объектов кондоминиума и регулирование деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума.

19 июня на пленарном заседании мажилиса под председательством Спикера Нурлана Нигматулина палата одобрила ряд новых законопроектов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Во II чтении "добро" мажилиса получили законодательные поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Законопроект, в частности, направлен на введение новой модели управления жилищным фондом по принципу "один дом – одно объединение собственников имущества (ОСИ) – один счет". Определяется порядок регистрации многоквартирных жилых домов как объектов кондоминиума и регулирование деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума. Кроме того, определена компетенция местных исполнительных органов по обеспечению технического обследования существующих многоквартирных жилых домов, их регистрации и изготовлению идентификационных документов за счет средств местных бюджетов.

Депутатскими поправками, внесенными в ходе работы над законопроектом, конкретизировано, в частности, понятие "собрание собственников квартир и нежилых помещений многоквартирного жилого дома" как высшего органа управления многоквартирным жилым домом. Определена компетенция собрания собственников квартир и нежилых помещений по принятию решений по управлению многоквартирным жилым домом, в том числе выбору формы управления многоквартирным жилым домом, избранию совета дома, ревизионной комиссии, привлечению управляющей компании, а также досрочному прекращению их полномочий. Конкретизированы нормы по процедурам принятия решений собранием собственников квартир и нежилых помещений многоквартирного жилого дома, а также по порядку образования и деятельности жилищно-строительных кооперативов.

Во II чтении депутаты мажилиса одобрили и законодательные новшества по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные в т.ч. на повышение персональной дисциплинарной ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненными, восстановление института научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Предусматривается возможность внеконкурсного назначения на госслужбу лиц, завершивших обучение по программам докторантуры в ведущих зарубежных вузах, определяемых Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, а также лиц, не менее пяти лет работавших в международных организациях. Уточняется порядок переназначения административных государственных служащих корпуса "А" в случае преобразования занимаемых ими должностей.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса одобрили и ратификационный законопроект - Соглашение о международном сотрудничестве между Казахстаном и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества.

Соглашение позволит укрепить уже имеющиеся научные связи и создаст базу для обеспечения возможности участия ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе.

И сегодня Палата определила профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам. Среди поступивших в мажилис - поправки по вопросам регулирования миграционных процессов, относительно лотерей и лотерейной деятельности, а также по вопросам военного положения. В числе новых законопроектов и ратификационный акт - Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка.

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