Десять шагов к построению справедливого общества

Насколько задачи, озвученные на инаугурации Президентом Токаевым, важны для динамичного развития нашей страны.

В своей речи на инаугурации Президент РК Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что главная его цель - обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина и он будет работать над реализацией стратегии Елбасы. Так глава государства назвал 10 задач, над которыми он будет работать в первую очередь. В их числе повышение доходов населения, борьба с коррупцией, трудоустройство, решение жилищных вопросов, справедливая социальная политика и новый курс развития регионов. Своим мнением о том насколько своевременны и актуальны поставленные Президентом задачи для динамичного развития нашей страны, с журналистом Zakon.kz поделилась руководитель представительства КИСИ в Алматы Асель Абен.

- Действительно все поставленные Президентом, во время его инаугурационной речи, задачи являются актуальными на сегодняшний день. И каждое выбранное им направление вбирает в себя целый комплекс проблем, которые необходимо решать. И решать, сохраняя преемственность курса Елбасы, который изначально задавал курс на повышение доходов и благосостояния населения, на построение справедливого общества. И это один из основных курсов, обозначенных во всех стратегических документах. И соответственно все те меры и задачи, которые озвучил Президент Касым-Жомарт Токаев, соответствуют данному курсу, – считает Асель Абен.

Так по мнению эксперта отдельно стоит отметить пункт по борьбе с коррупцией. Ведь несмотря на все принимаемые в государстве меры по борьбе с этим явлением, по показателям международных агентств, Казахстан пока не вошел в десятку тех стран, где наименее выражена коррупционная составляющая. Поэтому коррупция – это одна из главных проблем, которые необходимо решать в нашей стране.

- Или взять поставленную Президентом задачу развития регионов. Это еще одна актуальная проблема, и она мне импонирует в том плане, что глава государства прямо говорит о том, что для развитие регионов нужно внедрять местное самоуправление. Ведь многие проблемы, которые возникают на региональном уровне, как раз-таки связаны с тем, что у нас не в полной мере развито местное самоуправление. И улучшая работу в этом направлении, предоставляя финансовые ресурсы, расширяя административные возможности местного самоуправления, мы тем самым сможем решить многие проблемы на местах. И решение этих проблем будет напрямую отражаться на благосостоянии населения этих регионов. В общем, каждый пункт озвученных Президентом задач очень актуален и своевременен. Потому что, на мой взгляд, все те протестные настроения, которые выражались населением, перекликаются с той или иной проблемой, решение которой в озвученных им задачах поставил наш Президент, – резюмировала Асель Абен.

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